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CARGOBEAMER (FM)

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.600.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 2.200.000 €
Deutschland : 2.400.000 €
Frankreich : 8.000.000 €
Verkehr : 12.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2020 : 2.200.000 €
15/12/2020 : 2.400.000 €
15/12/2020 : 8.000.000 €
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20/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARGOBEAMER (FM)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2020
20190461
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARGOBEAMER (FM)
CARGOBEAMER AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 13 million
EUR 102 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development and automation of three combined transport railroad terminals in Calais (France), Kaldenkirchen (Germany) and Domodossola (Italy), as well as acquisition of 216 combined transport wagons. The terminals and the wagons will be based on CargoBeamer technology in order to operate "rail motorway" transport services.

The project will allow establishing "railway motorway" services between the three terminals. The proposed technology allows transport by rail of standard road semitrailers, reducing vehicle operating costs and negative externalities of the transport system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The works at the terminals may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC will be analysed during the appraisal. The manufacturing of new wagons will take place at the manufacturer's plants and does not fall within the scope of the EIA Directive; therefore no EIA is required.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
20/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARGOBEAMER (FM)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARGOBEAMER (FM)
Datum der Veröffentlichung
20 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123859463
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190461
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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20/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARGOBEAMER (FM)
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CARGOBEAMER (FM)

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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