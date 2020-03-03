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MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2020 : 150.000.000 €
Andere Links
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03/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT - Studio di Impato Ambientale
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18/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt Edison bei nachhaltigen Investitionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2020
20190451
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
EDISON SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 313 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of a new state of the art combined cycle power plant (CCGT) power plant in the existing Marghera Levante Power facility.

The aim is to contribute to the security and flexibility of electricity supply in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on its technical characteristics, the project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. An EIA has been completed and the decree of environmental compatibility was issued by the environment ministry at the end of 2018. Emissions from the plant will be in line with the relevant EU directive requirements. The promoter has indicated that no Environmental and Social issues or concerns have arisen to date.

By its decision 2012/539/EU, the European Commission exempted the production and wholesale of electricity produced from conventional sources in Italy from the application of the Procurement Directive 2004/17/EC on utility sectors. In line with the 2014/25/EU Directive, this exemption is automatically extended to sectors previously exempted under the 2004/17/EC Directive. Consequently, the promoter is neither subject to the EU directives on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors nor to the Italian Legislative Decree 50/2016 (Public procurement code), as the project consists in the generation of electricity form conventional sources.

Weitere Unterlagen
03/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT - Studio di Impato Ambientale
18/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt Edison bei nachhaltigen Investitionen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT - Studio di Impato Ambientale
Datum der Veröffentlichung
3 Mar 2020
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127141800
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190451
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
18 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126195920
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190451
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MARGHERA LEVANTE CCGT REDEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
236759434
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190451
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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