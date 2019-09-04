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OCCITANIE MATERIEL ROULANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 65.000.000 €
Verkehr : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/05/2020 : 65.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/05/2020
20190431
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OCCITANIE MATERIEL ROULANT
REGION OCCITANIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
EUR 131 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne l'acquisition de trains Regiolis pour améliorer le service dans la region Occitanie. L'opération s'inscrit dans le cadre du développement des dessertes ferroviaires et du renforcement de la qualité de service regional (notamment de la disponibilité du matériel roulant).

Les objectifs du projet rentrent dans la convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs entre la Région Occitanie et l'opérateur régional SNCF Mobilités sur la période 2018-2025. Le nouveau matériel roulant va ainsi permettre d'améliorer le service et la capacité d'accueil des trains en faveur des voyageurs des trains régionaux en assurant une augmentation significative de l'offre de transport (de l'ordre de 11%).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le matériel roulant ferroviaire ne relève pas de l'Annexe I ou de l'Annexe II de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Le besoin d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) des éventuelles composantes d'infrastructures et/ou autres investissements associées au projet (dépôts et ateliers de maintenance, etc), ainsi que d'une évaluation selon la directive Habitats, sera étudié ainsi que l'EIE réalisée, le cas échéant, au cours de l'instruction. Les modalités de gestion et de retraitement du matériel roulant éventuellement remplacé, en fin de vie, seront également vérifiées durant l'instruction. Une analyse plus détaillée des aspects environnementaux sera consolidée lors de l'instruction finale du projet.

En tant qu'autorité publique des transports, la Région Occitanie est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires. La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l'instruction du projet.

Weitere Unterlagen
20/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
20 Mar 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95817973
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190431
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
234747614
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190431
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - OCCITANIE MATERIEL ROULANT
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Übersicht
OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Datenblätter
OCCITANIE MATERIEL ROULANT
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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