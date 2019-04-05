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PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2019 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Übergeordnetes Projekt
SMALL-MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2019
20190405
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
PUBLIACQUA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 196 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance water and wastewater infrastructure in the Provinces of Arezzo, Firenze, Pistoia and Prato (Tuscany Region).

The purpose of the planned investments is twofold: (i) improving the efficiency of the drinking water supply system, while increasing its resilience to droughts and possible impacts of climate change (ii) eliminating the current situation of non-compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive under the Infringement procedure n. 2014/2059. The Project also comprises investments in wastewater collection and treatment infrastructure in municipalities that do not fall under the aforementioned infringement procedure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have positive net environmental and social impact, considering the focus on compliance. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
SMALL-MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123376807
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190405
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174313082
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190405
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
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Übersicht
PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datenblätter
PUBLIACQUA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Übergeordnetes Projekt
SMALL-MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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