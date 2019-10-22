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GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 240.000.000 €
Stadtentwicklung : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 240.000.000 €
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24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Mehr Wohnraum für Berlin - EIB vergibt EUR 240 Millionen Kredit an Wohnungsbaugesellschaft Gewobag

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20190391
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II
GEWOBAG WOHNUNGSBAU-AG BERLIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 240 million
EUR 506 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a second operation to finance an investment programme of housing for low and moderate-income households by the city owned company Gewobag.

The project will help address the shortage of affordable housing in the state of Berlin and will support the construction of energy efficient buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal.

The promoter is subject to public procurement, hence it is required that the promoter ensures that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Mehr Wohnraum für Berlin - EIB vergibt EUR 240 Millionen Kredit an Wohnungsbaugesellschaft Gewobag

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95696040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190391
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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