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EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
480.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 480.000.000 €
Industrie : 480.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/03/2020 : 480.000.000 €
Andere Links
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31/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
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30/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND - Raport o oddziaɫywaniu przedsięwzięcia na środowisko
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Rückenwind für Produktion von E-Fahrzeugbatterien in Europa – EIB-Darlehen von 480 Millionen Euro an LG Chem Wrocław Energy

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/03/2020
20190378
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
LG CHEM WROCLAW ENERGY SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 480 million
EUR 1514 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the design, construction, commissioning and operation of an innovative large-scale integrated lithium-ion battery cells-to-packs manufacturing facility for the supply of European automotive manufacturers with advanced 3rd generation li-ion batteries for electric vehicles.

The objective is to offer Europe the prospect of a cost-competitive Li-ion battery cells supply basis, enhancing independence from imports. The project will seek to be competitive through a vertical integrated production process, high degree of automatisation and digitalisation, and a maximum of components and materials sourced in Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns capital investments for the production of lithium-ion electrodes, cells and batteries, falling under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. All environmental, health and safety issues including environmental and operational authorisations will be reviewed during the due diligence process.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/EU then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
31/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
30/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND - Raport o oddziaɫywaniu przedsięwzięcia na środowisko
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
Datum der Veröffentlichung
31 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122720350
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190378
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND - Raport o oddziaɫywaniu przedsięwzięcia na środowisko
Datum der Veröffentlichung
30 Mar 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129331028
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190378
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
160928689
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190378
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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30/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND - Raport o oddziaɫywaniu przedsięwzięcia na środowisko
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Übersicht
EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
Datenblätter
EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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