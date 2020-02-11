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AUVERGNE NUMERIQUE TRES HAUT DEBIT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Telekommunikation : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/06/2020 : 200.000.000 €
Andere Links
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09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUVERGNE NUMERIQUE TRES HAUT DEBIT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/06/2020
20190352
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUVERGNE NUMERIQUE TRES HAUT DEBIT
AUVERGNE NUMERIQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 403 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the roll-out of the second and third phases of a publicly owned fibre broadband network Public initiative network (PIN) in the Auvergne Region, covering the Départements Allier, Cantal, Puy de Dôme and Haute-Loire, France.

The objective of the project, to be implemented from beginning 2019 until the end of 2025, is to deploy a Fibre to the Home (FTTH) network covering around 257 000 homes, as well as a Fibre to the Enterprise (FTTE) network covering 3 400 small businesses and enterprises. The access network will be deployed in areas where private operators are not providing very high capacity broadband services due to lack of commercial interest and will therefore be commercialised on an open access basis to the private retail operators.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the Annexes I & II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/24/EU as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUVERGNE NUMERIQUE TRES HAUT DEBIT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUVERGNE NUMERIQUE TRES HAUT DEBIT
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123621053
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190352
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUVERGNE NUMERIQUE TRES HAUT DEBIT
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Datenblätter
AUVERGNE NUMERIQUE TRES HAUT DEBIT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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