DAIRY PRODUCTION MODERNISATION AND LOGISTICS

Übersicht
The operation concerns investments in expansion, upgrading and modernisation of Mlekpol's dairy production, logistics and storage facilities over the period 2019-2022.
The dairy sector in Poland has great potential for further development, as demonstrated by the progress in milk production, processing, and sales. Further development of the sector depends on increasing process efficiency in order to stay ahead of European environmental standards and global competition. The project will support the local economy since the Promoter is a cooperative owned and controlled by about 10 244 dairy producers who are SMEs.
The projects falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC as amended by Directive 2014/52/EU. More specifically under Annex II Class 7 (c), that is, installations for manufacture of dairy products. The project will be implemented adjacent to existing milk processing facilities and EIAs might be required by the authorities. The impacts to the environment and on the sites of nature conservation are expected to be limited and would mitigated as required by the competent authorities.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.