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DAIRY PRODUCTION MODERNISATION AND LOGISTICS

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 70.000.000 €
Industrie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/11/2023 : 20.000.000 €
20/12/2019 : 50.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190343
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DAIRY PRODUCTION MODERNISATION AND LOGISTICS
SPOLDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 199 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The operation concerns investments in expansion, upgrading and modernisation of Mlekpol's dairy production, logistics and storage facilities over the period 2019-2022.

The dairy sector in Poland has great potential for further development, as demonstrated by the progress in milk production, processing, and sales. Further development of the sector depends on increasing process efficiency in order to stay ahead of European environmental standards and global competition. The project will support the local economy since the Promoter is a cooperative owned and controlled by about 10 244 dairy producers who are SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The projects falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC as amended by Directive 2014/52/EU. More specifically under Annex II Class 7 (c), that is, installations for manufacture of dairy products. The project will be implemented adjacent to existing milk processing facilities and EIAs might be required by the authorities. The impacts to the environment and on the sites of nature conservation are expected to be limited and would mitigated as required by the competent authorities.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIRY PRODUCTION MODERNISATION AND LOGISTICS
Datum der Veröffentlichung
3 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124902753
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190343
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125675780
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190423
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2019
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, Industrie, Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
DAIRY PRODUCTION MODERNISATION AND LOGISTICS
Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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