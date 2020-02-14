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STM SMART SEMICONDUCTOR R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Italien : 250.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/02/2020 : 250.000.000 €
14/02/2020 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/02/2020
20190341
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
STMICROELECTRONICS NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1030 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoters semiconductor RDI activities to be carried out at the promoter's locations in France and Italy. In particular, these include both RDI activities (the development of the next generation of energy efficiency, resources saving and environment protection semiconductor technologies, devices and solutions), as well as investments in pilot lines and in advanced manufacturing capabilities for Key Enabling Technologies (KET).

The project supports investments in European R&D and production in high value-added products contributing to the targets of the Europe 2020 and 2030 Strategy and the European industrial Strategic Roadmap for micro- and nano-electronic components and systems (EU 10/100/20). In addition, a globally competitive high-volume advanced semiconductor industry is one of the pillars of the KET initiative, launched by the EC to identify and support technologies that are considered as crucial for preserving the long-term competitiveness of the European Industry.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Semiconductor RDI and manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of the Environmental Assessmnet Directive (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
128955717
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190341
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163266514
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190341
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Andere Links
Übersicht
STM SMART SEMICONDUCTOR R&D
Datenblätter
STM SMART SEMICONDUCTOR R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen