Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AM-PHARMA (IDFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 24.000.000 €
Dienstleistungen : 24.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 24.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AM-PHARMA (IDFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europa fördert AM-Pharma mit 24 Millionen Euro im Rahmen von InnovFin

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20190318
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AM-PHARMA (IDFF)
AM-PHARMA HOLDING B.V.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 24 million
EUR 49 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The Promoter is a Dutch biopharmaceutical company developing a proprietary enzyme that has the potential to transform the treatment prospects for patients with sepsis-induced conditions, such as Sepsis-Associated Acute Kidney Injuries (SA-AKI).

The proposed transaction will support R&D investments required to bring a product to the market addressing a high unmet medical need, in a growing patient population, preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. However, full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU and Directive 89/665/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AM-PHARMA (IDFF)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europa fördert AM-Pharma mit 24 Millionen Euro im Rahmen von InnovFin

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AM-PHARMA (IDFF)
Datum der Veröffentlichung
2 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123947220
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190318
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AM-PHARMA (IDFF)
Andere Links
Übersicht
AM-PHARMA (IDFF)
Datenblätter
AM-PHARMA (IDFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europa fördert AM-Pharma mit 24 Millionen Euro im Rahmen von InnovFin

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europa fördert AM-Pharma mit 24 Millionen Euro im Rahmen von InnovFin
Andere Links
Related public register
02/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AM-PHARMA (IDFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen