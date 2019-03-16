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MONGOLIA DEVELOPMENT OF SECONDARY URBAN CENTRES

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
54.410.000 €
Länder
Sektor(en)
Mongolei : 54.410.000 €
Stadtentwicklung : 54.410.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/01/2024 : 9.500.000 €
29/12/2023 : 44.910.000 €
(*) Einschließlich 9.500.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch ASIAN INVESTMENT FACILITY
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25/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MONGOLIA DEVELOPMENT OF SECONDARY URBAN CENTRES
Zugehörige Pressemitteilungen
Mongolei: Global Gateway - EIB Global fördert Stadtentwicklung und nachhaltige Forstwirtschaft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2023
20190316
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MONGOLIA DEVELOPMENT OF SECONDARY URBAN CENTRES
MINISTRY OF CONSTRUCTION AND URBAN DEVELOPMENT - MONGOLIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 120 million (EUR 102 million)
USD 294 million (EUR 250 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed investment programme aims to support the government in establishing green, resilient, inclusive, and competitive urban centres in selected aimags (provinces) of Mongolia. The program, jointly financed with the Asian Development Bank, will comprise a sequenced set of investments to promote inclusive rural-urban transformation, including the most urgent and critically needed infrastructure.

The investment program is a part of a larger ASDIP Programme (Aimag and Soum Centers Green and Resilient Regional Development Investment Program). The ASDIP assumes financing of a holistic regional development programme whose goal is to increase economic activity in selected regions of Mongolia while at the same time reducing pressure on the environment from overgrazing by livestock. The project will provide basic infrastructure to those areas of secondary and tertiary urban centres, which currently lack infrastructure. In addition, the project will require strengthening and renovation of existing urban infrastructure, construction of waste water treatment plants where these plants are missing, construction of affordable housing, renovation (including improvement of energy efficiency) of public buildings such as schools and hospitals, flood protection, drainage and construction of renewable energy generating facilities in the form of photovoltaic (PV) panels on top of or next to public buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a Framework Loan operation. If located in the EU, some of the schemes might have fallen under Annex II of the EIA Directive and would need to be screened by the Competent Authority. Should any scheme be screened in, the Promoter shall deliver the Environmental Impact Study, and if applicable the social assessment, to the Bank, before Bank funds can be allocated under the loan.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

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25/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MONGOLIA DEVELOPMENT OF SECONDARY URBAN CENTRES
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Mongolei: Global Gateway - EIB Global fördert Stadtentwicklung und nachhaltige Forstwirtschaft

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MONGOLIA DEVELOPMENT OF SECONDARY URBAN CENTRES
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131050416
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190316
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mongolei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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