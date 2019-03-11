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SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/08/2020 : 30.000.000 €
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15/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 30 million EIB backing to accelerate tuberculosis vaccine development in Africa
Story zum Projekt
Die andere Infektionsgefahr

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/08/2020
20190311
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
VAKZINE PROJEKT MANAGEMENT GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

A loan to support the research and development of a vaccine for the prevention of tuberculosis in infants and broadly neutralising antibodies for prevention and treatment of HIV in high-risk populations.

The project will support up to 50% of the Promoter's planned expenditures into research and development (R&D), clinical trials and capital expenditure activities to develop: i) VPM1002, a novel vaccine for the prevention of tuberculosis in infants (TB) and ii) several monoclonal antibodies (mAb) for the prophylaxis and treatment of HIV. During the project, VPM1002 will be compared for efficacy and safety against the current tuberculosis vaccine BCG in a large, multi-centric clinical trial, implemented in several sub-Saharan African countries (Uganda, Gabon, Kenya, Tanzania, Lesotho, etc.) eligible under the Cotonou Agreement.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D (process development, clinical studies, regulatory development/production capacity, etc.) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 30 million EIB backing to accelerate tuberculosis vaccine development in Africa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SSA TB AND HIV MITIGATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126675047
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190311
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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