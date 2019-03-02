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KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 55.000.000 €
Energie : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/08/2020 : 55.000.000 €
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03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
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20/07/2020 - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Lituanien:EU fördert effizientere Fernwärme in Kaunas

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/08/2020
20190302
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
KAUNO ENERGIJA AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million
EUR 112 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the upgrade of the heating networks and heat generation assets located in Kaunas city and in several other smaller municipalities.

The aim is to mantain and expand the district heating systems, decrease distribution losses and improve the reliability of heat supply, by modernising and expanding the grids, installing new renewable and gas-fired heat generation units or ugrading existing ones.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is an investment programme comprising numerous sub-operations from installation of biomass and gas-fired boilers to the modernisation and extension of district heating grids. Some sub-operations may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity impact and appropriate assessments. The environmental management capacity of the promoter and environmental aspects of the investments, including compliance with Industrial Emissions Directive 2010/75/EU and other EU legislative acts, will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/25/EU, and/or 2014/23/EU where applicable as well as the Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
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Zugehörige Pressemitteilungen
Lituanien:EU fördert effizientere Fernwärme in Kaunas

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125286931
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190302
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246014419
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190302
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132091401
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190302
Letzte Aktualisierung
20 Jul 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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