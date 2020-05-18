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DIGITALISIERUNG BRANDENBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 300.000.000 €
Telekommunikation : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/08/2020 : 300.000.000 €
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23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITALISIERUNG BRANDENBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/08/2020
20190277
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DIGITALISIERUNG BRANDENBURG
LAND BRANDENBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan financing the rollout of fibre based broadband access infrastructure in the German federal state of Brandenburg. The networks will provide gigabit broadband services to residentials, public buildings and businesses in uncovered rural areas (NGA white spots) of Brandenburg.

The aim is to enhance economic development in the federal state of Brandenburg, by overcoming poor or even no digital broadband coverage in rural areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of fixed line telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessments. The residual environmental impact will be very limited as most of the elements such as cables are installed underground.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITALISIERUNG BRANDENBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITALISIERUNG BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130108159
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190277
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITALISIERUNG BRANDENBURG
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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