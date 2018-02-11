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LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO

Unterzeichnung(en)

Betrag
18.424.482,09 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 18.424.482,09 €
Energie : 18.424.482,09 €
Unterzeichnungsdatum
26/05/2020 : 18.424.482,09 €
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Polen: Erstes EIB-Darlehen für Fotovoltaikanlagen
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Übergeordnetes Projekt
POLAND SOLAR POWER PROJECTS PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/05/2020
20190235
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO
UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 82 million (EUR 18 million)
PLN 200 million (EUR 44 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of an EIB Programme Loan (2018-0211) that includes a portfolio of 66 independent, small scale, land based photovoltaic (PV) plants. The PV plants, which have an individual nominal capacity of about <=1MW, totaling to ~66M, are geographically dispersed across central-northern Poland, covering areas in the West Pomeranian Voivodeship, Pomeranian Voivodeship, Warmian-Masurian Voivodeship and Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, with a larger conglomeration in the first three regions.

The development of PV plants supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the EIB's renewable energy and climate action objectives, as well as to EFSI. Additionally, as investments are located in Poland, the project supports cohesion in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on the currently available documentation of the promoter, it appears that the environmentally relevant conditionality set out for the Programme Loan is met for this sub-operation and thus the project would be acceptable for EIB financing in environmental and social terms.

The project will enjoy 15-year guaranteed offtake premium, determined by the Polish Energy Regulatory Office following a competitive public auctions. The support scheme under the Renewable Energy Act has received the European Commission's State Aid clearance. The promoter is a private company operating in the utility sector, therefore is not subject to the EU Public Procurement Directives, however it will be required to fulfil the principles of non-discrimination, transparency and fairness for its procurement operations.

Weitere Unterlagen
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO
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Projekte zum thema
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Polen: Erstes EIB-Darlehen für Fotovoltaikanlagen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO
Datum der Veröffentlichung
24 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123547007
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190235
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150776072
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190235
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - POLAND SOLAR POWER PROJECTS PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87276600
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180211
Letzte Aktualisierung
16 Nov 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übergeordnetes Projekt
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Aktuelles und Storys

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