LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO

Übersicht
The project is part of an EIB Programme Loan (2018-0211) that includes a portfolio of 66 independent, small scale, land based photovoltaic (PV) plants. The PV plants, which have an individual nominal capacity of about <=1MW, totaling to ~66M, are geographically dispersed across central-northern Poland, covering areas in the West Pomeranian Voivodeship, Pomeranian Voivodeship, Warmian-Masurian Voivodeship and Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, with a larger conglomeration in the first three regions.
The development of PV plants supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the EIB's renewable energy and climate action objectives, as well as to EFSI. Additionally, as investments are located in Poland, the project supports cohesion in the EU.
Based on the currently available documentation of the promoter, it appears that the environmentally relevant conditionality set out for the Programme Loan is met for this sub-operation and thus the project would be acceptable for EIB financing in environmental and social terms.
The project will enjoy 15-year guaranteed offtake premium, determined by the Polish Energy Regulatory Office following a competitive public auctions. The support scheme under the Renewable Energy Act has received the European Commission's State Aid clearance. The promoter is a private company operating in the utility sector, therefore is not subject to the EU Public Procurement Directives, however it will be required to fulfil the principles of non-discrimination, transparency and fairness for its procurement operations.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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