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EVAXION BIOTECH (IDFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/08/2020 : 20.000.000 €
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28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EVAXION BIOTECH (IDFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EU fördert KI-Impfstoffforschung von Evaxion

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/08/2020
20190227
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EVAXION BIOTECH (IDFF)
EVAXION BIOTECH A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 45 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance the development of a platform for drug discovery exploiting Artificial Intelligence (AI) and the pipeline of potential vaccines and treatments targeting infectious diseases.

The aim is to support the R&D investments that are required in order to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector project. Further details will be assessed during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EVAXION BIOTECH (IDFF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EU fördert KI-Impfstoffforschung von Evaxion

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EVAXION BIOTECH (IDFF)
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130645282
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190227
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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EVAXION BIOTECH (IDFF)
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Denmark: EU boosts Evaxion’s artificial intelligence vaccine research
EVAXION BIOTECH (IDFF)
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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