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BANQUE DU CAIRE LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
91.390.970,57 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 91.390.970,57 €
Durchleitungsdarlehen : 91.390.970,57 €
Unterzeichnungsdatum
4/05/2020 : 91.390.970,57 €
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Ägypten: EIB und BDC stellen 100 Millionen US-Dollar für KMU bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/05/2020
20190202
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANQUE DU CAIRE LOAN FOR SMES
BANQUE DU CAIRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 100 million (EUR 89 million)
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan to Banque du Caire to finance small and medium sized enterprises (SMEs).

The operation will enable to finance small/medium projects carried out by SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Banque du Caire financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The intermediary is required to take all the required measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen