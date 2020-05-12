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GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 25.000.000 €
Energie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2021 : 25.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Related public register
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
Related EFSI register
22/09/2020 - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2021
20190190
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 51 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the Greek section of the Greece-North Macedonia gas interconnector, 55km in length. The North Macedonian side is covered by the project "GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA NMPART".

The project, only financing the Greek part of the interconnector, will further optimise the use of the Greek national gas transmission system. Additionally, it will enable the North Macedonian part of it to provide security of gas supply and competition between supply sources, by offering diversification of routes and sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Greece-North Macedonia pipeline falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU). The EIA included consideration of potential cross-border impacts and the involvement of the competent authority in response to notification of the project under the Espoo Convention.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
01/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
22/09/2020 - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129290536
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190190
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129130436
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190190
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133300673
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190190
Letzte Aktualisierung
22 Sep 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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01/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
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Übersicht
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Datenblätter
GAS INTERCONNECTOR GREECE-NORTH MACEDONIA GRPART

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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