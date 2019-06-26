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WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 150.000.000 €
Wasser, Abwasser : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/03/2020 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/03/2020
20190179
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 324 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the EIB co-financing of the EUR 330m 2019-2021 investment programme of Société Publique de Gestion de l'Eau, a public-sector entity in charge of wastewater collection and treatment in the Walloon Region in Belgium.

The investment programme mainly targets the rehabilitation or improvement of existing infrastructure such as wells, sewers, and wastewater treatment plants in order to improve the quality of service, to reduce pollution to the environment and to protect natural resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94371258
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190179
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171956282
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190179
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Andere Links
Übersicht
WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)
Datenblätter
WALLONIA SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (SPGE)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen