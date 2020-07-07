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JORDAN LOAN FOR SME RESILIENCE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
346.262.059,29 €
Länder
Sektor(en)
Palästina* : 19.410.622,9 €
Jordanien : 326.851.436,39 €
Durchleitungsdarlehen : 346.262.059,29 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2021 : 19.410.622,9 €
16/12/2021 : 26.464.361,33 €
23/11/2021 : 30.000.000 €
7/07/2020 : 70.000.000 €
22/12/2020 : 100.000.000 €
30/06/2021 : 100.387.075,06 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/07/2020
20190167
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JORDAN LOAN FOR SME RESILIENCE FACILITY
ACCEPTABLE BANK(S),CAPITAL BANK OF JORDAN PSC,THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Long-term financing for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps to improve access to finance and financial inclusion, which have been identified as key factors for reinforcing Jordan's economic resilience.

The facility aims to finance eligible small and medium-sized investments undertaken by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Jordan as well as potentially Palestine, thereby contributing to economic resilience, employment-generating activities and alleviating the economic burden of the COVID-19 crisis in the concerned countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The intermediary institution will be required to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing will comply with national legislation and the EIB's Environmental and Social Standards.

The intermediary institution will be required to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen