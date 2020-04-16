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INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1

Unterzeichnung(en)

Betrag
81.300.000 €
Länder
Sektor(en)
Madagaskar : 81.300.000 €
Energie : 81.300.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2021 : 81.300.000 €
Andere Links
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26/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1 - Etude d'impact environnementale et sociale
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23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2021
20190162
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 81 million
EUR 193 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a 220 kV, 270 km-long overhead transmission line and related substations interconnecting the currently isolated power systems of Antananarivo and Toamasina. The interconnexion will support the integration of large hydro power plants being developed in both systems.

The project will contribute to increase the electricity access rate of the country (currently standing at 24%), as well as the reliability of supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have adverse environmental and social impacts. The EIB will ensure that appropriate measures are taken to protect the environment and the rights of the project affected people and to avoid, reduce, mitigate, compensate and remedy the impacts. The promoter has identified all relevant environmental and social impacts and risks and has developed and ESMP to manage the impacts, according to EIB Environmental and Social standards and requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Under Global Europe NDICI guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Weitere Unterlagen
26/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1 - Etude d'impact environnementale et sociale
27/05/2020 - Umsiedlungsplan - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1 - Plan d'action de réinstallation
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1 - Etude d'impact environnementale et sociale
Datum der Veröffentlichung
26 May 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130877019
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190162
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1 - Plan d'action de réinstallation
Datum der Veröffentlichung
27 May 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130870632
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20190162
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126803466
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190162
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Madagaskar
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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26/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1 - Etude d'impact environnementale et sociale
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Andere Links
Übersicht
INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1
Datenblätter
INTERCONNEXION ANTANANARIVO TOAMASINA PRIRTEM-1

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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