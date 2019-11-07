FAZER - XYLITOL FACTORY

Übersicht
The project concerns two components: (i) the construction and operation of a new, innovative xylitol production facility from oat hulls; (ii) research, development and innovation (RDI) activities in support of its bakery, confectionary and new lifestyle foods business, including ongoing innovation activities related to the Xylitol production and use.
The financing will be used to cover research and development (R&D) costs and capital expenditure (CAPEX) related to the production of the oat hull-based xylitol.
The project concerns investments in new production capacity at an existing and already permitted production site of the promoter, that are within the provisions of Annex II of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The environmental impact assessment (EIA) screening procedure has been initiated. The status and details of the EIA and IED authorisation procedures as well as other relevant environmental (e.g. impact on sites of nature conservation) and occupational health and safety (OHS) "acquis" will be assessed at appraisal.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority, thus the project is not subject to the EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.