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FAZER - XYLITOL FACTORY

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/11/2019 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAZER - XYLITOL FACTORY
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FAZER - XYLITOL FACTORY
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 40 Millionen Euro an Fazer-Gruppe für Forschung und Entwicklung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2019
20190146
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FAZER - XYLITOL FACTORY
OY KARL FAZER AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 87 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns two components: (i) the construction and operation of a new, innovative xylitol production facility from oat hulls; (ii) research, development and innovation (RDI) activities in support of its bakery, confectionary and new lifestyle foods business, including ongoing innovation activities related to the Xylitol production and use.

The financing will be used to cover research and development (R&D) costs and capital expenditure (CAPEX) related to the production of the oat hull-based xylitol.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in new production capacity at an existing and already permitted production site of the promoter, that are within the provisions of Annex II of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The environmental impact assessment (EIA) screening procedure has been initiated. The status and details of the EIA and IED authorisation procedures as well as other relevant environmental (e.g. impact on sites of nature conservation) and occupational health and safety (OHS) "acquis" will be assessed at appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority, thus the project is not subject to the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAZER - XYLITOL FACTORY
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FAZER - XYLITOL FACTORY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 40 Millionen Euro an Fazer-Gruppe für Forschung und Entwicklung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAZER - XYLITOL FACTORY
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122753707
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190146
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FAZER - XYLITOL FACTORY
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
228224296
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190146
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAZER - XYLITOL FACTORY
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FAZER - XYLITOL FACTORY
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 40 Millionen Euro an Fazer-Gruppe für Forschung und Entwicklung

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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