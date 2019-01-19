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BASF RDI PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
380.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 380.000.000 €
Industrie : 380.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2019 : 380.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASF RDI PROGRAMME
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF RDI PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2019
20190119
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BASF RDI PROGRAMME
BASF SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 380 million
EUR 790 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) investments in 2019 focusing on five segments, Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies and Nutrition & Care, as well as on central Corporate Research.

The project aims at strengthening the promoter's long-term competitive edge through technology and innovation leadership and comprises a well-defined portfolio of investments in RDI in several of the promoter's key business segments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly includes RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASF RDI PROGRAMME
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF RDI PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASF RDI PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91885311
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190119
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BASF RDI PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132135004
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190119
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASF RDI PROGRAMME
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF RDI PROGRAMME
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Datenblätter
BASF RDI PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen