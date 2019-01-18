UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
The project concerns financing of grain silos, agriculture equipment and grain railcars in Ukraine.
EIB funds will be used for the expansion of the company storage infrastructure, the purchase of new agricultural machinery and equipment, as well as of grains freight railcars. The investment is expected to increase the volume of agricultural commodities produced and commercialised. The EIB expects parts of the new equipment to be imported from different EU countries, which will help to increase the relations between the EU and Ukraine. The project will also help to improve the local labour market, creating 1,100 additional permanent jobs for the new operations and employing 300 workers during construction (most of them from low income/low resources families). Finally, it will also contribute to increasing the economic activity on the region and value chains, since it is envisaged to involve 15-20 local subcontracting SMEs.
All of the project's components are expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations.
It is required that the promoter ensures that any procurement procedures are done in accordance with the EIB' Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.