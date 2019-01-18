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UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
106.185.293,35 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 106.185.293,35 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 106.185.293,35 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2021 : 1.769.754,89 €
22/12/2021 : 42.474.117,34 €
22/12/2021 : 61.941.421,12 €
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Related public register
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2021
20190118
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT
EPICENTR K TOV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 120 million (EUR 109 million)
USD 457 million (EUR 416 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns financing of grain silos, agriculture equipment and grain railcars in Ukraine.

EIB funds will be used for the expansion of the company storage infrastructure, the purchase of new agricultural machinery and equipment, as well as of grains freight railcars. The investment is expected to increase the volume of agricultural commodities produced and commercialised. The EIB expects parts of the new equipment to be imported from different EU countries, which will help to increase the relations between the EU and Ukraine. The project will also help to improve the local labour market, creating 1,100 additional permanent jobs for the new operations and employing 300 workers during construction (most of them from low income/low resources families). Finally, it will also contribute to increasing the economic activity on the region and value chains, since it is envisaged to involve 15-20 local subcontracting SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All of the project's components are expected to be operated and implemented in conformity with applicable national and EU environmental legislations.

It is required that the promoter ensures that any procurement procedures are done in accordance with the EIB' Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Weitere Unterlagen
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95689853
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190118
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT
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UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT
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UKRAINE GRAIN STORAGE AND EQUIPMENT

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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