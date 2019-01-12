TenneT South-West 380KV West

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project comprises the construction of the electricity transmission corridor connecting Borsselle to Rilland, in the south of Netherlands. It includes a new 380kV line from Borssele to Rilland substations, a new 380kV substation at Rilland, extension works at Borssele substation, as well as the works on the 150kV part of the same circuit.
The project will ensure compliance of the transmission network with the Grid Code in Netherlands, and so it will enable the transportation of energy also from onshore and offshore windfarms.
The 380kV transmission lines and substations of the investments fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, thus requiring an Environmental Impact Assessment, where as other project schemes fall under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for an Environmental Impact Assessment. According to the available information, one project scheme crosses a Natura 2000 designated site (site code NL3009016, Oosterschelde). The EIA(s) and the Appropriate Assessment(s) have been produced and they will be reviewed during appraisal. The actual impacts, including potential negative impacts on sites of Natura conservation importance, and the planned mitigating and/or compensating measures will be reviewed during appraisal.
The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.