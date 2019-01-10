Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PURATOS RDI PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS RDI PROGRAMME
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20190110
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PURATOS RDI PROGRAMME
PURATOS GROUP NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 108 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance Puratos'research, development and innovation (RDI) programme in food ingredients and new innovative products for capital expenditure for 2019-2021, mainly carried out in Belgium. This operation would be the third loan to the promoter, following-up its RDI programme 2016-2018.

The operation targets the promoter's RDI programme in the areas of new ingredients, food processing technology, big data analysis, and sensorial analysis to develop healthier and more sustainable solutions for its customers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. At appraisal, it will be determined if any of the activities to be carried out would require a change to existing environmental permits

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS RDI PROGRAMME
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS RDI PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123170649
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190110
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164487227
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190110
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS RDI PROGRAMME
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI PROGRAMME
Andere Links
Übersicht
PURATOS RDI PROGRAMME
Datenblätter
PURATOS RDI PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen