UHURU GROWTH FUND I

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The proposed operation concerns an equity participation of up to USD 30m (EUR 27 million) in Uhuru West Africa Growth Fund I, a new private equity fund focusing on supporting the growth of companies active in Nigeria, Côte d'Ivoire and Ghana. The Fund is generalist in terms of sectors.
The proposed operation aims to invest in small and medium-sized enterprises (SMEs) in both Francophone and Anglophone Western Africa. The Fund targets to raise USD 200m, and plans to hold a first close in Q4 2019. By contributing to private sector development and improving access to finance for SMEs, the proposed operation is in line with the priorities of the Cotonou Agreement, the EU Agenda for Change (the basis for EU's development policy) and the Joint EU-Africa Strategy. Private sector development is also a key priority in the national development strategies in several of the concerned countries. The Fund is expected to contribute to several Sustainable Development Goals ("SDGs"), including SDG 9 (industry, innovation and infrastructure) and SDG 8 (decent work and economic growth). It should contribute indirectly to ending poverty (SDG 1), and investee companies, by providing goods and services to local populations, may contribute to sector-specific SDGs such as SDG 3 (good health and well-being) and SDG 4 (quality education).
The Bank will ensure that the project meets the social and environmental standards of the EIB and that the fund's operational guidelines provide for complete environmental and social due diligence of investee companies.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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