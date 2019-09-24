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TTTECH AUTONOMOUS DRIVING RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 4.500.000 €
Österreich : 25.500.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/04/2020 : 4.500.000 €
7/04/2020 : 25.500.000 €
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17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TTTECH AUTONOMOUS DRIVING RDI
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17/12/2019 - TTTECH AUTONOMOUS DRIVING RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EU unterstützt Verkehrsentlastung im Großraum Amsterdam mit 350 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/04/2020
20190098
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TTTECH AUTONOMOUS DRIVING RDI
TTTECH AUTO AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 87 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project addresses one of the main trends that are driving the development activities in the automotive sector, namely the development of automated and connected vehicles. The loan will finance selected research, development and innovation (RDI) activities for the production of advanced driver-assistance systems (ADAS), as well as software autonomous driving technologies.

The project development activities concern: (i) software platform for the safe real-time execution of automated driving functions in autonomous driving systems; (ii) safety software that calculates a safe driving envelope; and iii) integrated computing platform for all vehicle domains and controls. The related investments will contribute to accelerate the deployment of automated vehicles in Europe, to consequently improve safety and sustainability of the automotive sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns RDI investments to be carried out at the promoter's technical centres in Austria and Spain, without changing the already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The results of this RDI project are expected to contribute to the development of a more efficient and sustainable European transport system. Further details will be analysed during the due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions (EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU).

Weitere Unterlagen
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TTTECH AUTONOMOUS DRIVING RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TTTECH AUTONOMOUS DRIVING RDI
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
105396570
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190098
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - TTTECH AUTONOMOUS DRIVING RDI
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125386831
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190098
Letzte Aktualisierung
17 Dec 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Österreich, Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
TTTECH AUTONOMOUS DRIVING RDI
Datenblätter
TTTECH AUTONOMOUS DRIVING RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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