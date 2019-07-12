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RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/11/2019 : 50.000.000 €
Andere Links
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12/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental
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12/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
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12/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental - Valtierra-Tudela
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterzeichnet mit Iberdrola und Caja Rural de Navarra ein Darlehen über 50 Millionen Euro für den Bau eines Windkomplexes in Navarra

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2019
20190097
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
RENOVABLES DE LA RIBERA SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 104 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of a 111-megawatt (MW) wind farm and its associated infrastructure, located in the Spanish region of Navarra.

The present operation will contribute to the achievement of Spanish 2020 targets for renewable energy and to the reduction of the Carbon dioxide (CO2) emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The plant and its ancillary infrastructure (including the 220 kilovolts (kV) transmission line of approximately 13.4 km) are included in the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU). An EIA was performed for the plant and another EIA was performed for the grid connection. The project, including the transmission line, has obtained its environmental permit in February 2017 (Declaracion de Impacto Ambiental). The project has leased all the land for the plant and obtained part of the rights of way for the transmission line. The remaining rights of way for the transmission line will be obtained either by negotiating with individual landowners or through the application of the expropriation procedure (the transmission line having received a Declaration of Public Utility from the relevant authority in February 2019). Adequate assessment of environmental and social aspects, including compliance with relevant EU directives, specifically Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), will be performed at the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental
12/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2019
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94273366
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190097
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93968350
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190097
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental - Valtierra-Tudela
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2019
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94829567
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190097
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151017763
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190097
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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12/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM - Estudio de Impacto Ambiental
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RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
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RENOVABLES DE LA RIBERA WIND FARM
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Spanien: EIB unterzeichnet mit Iberdrola und Caja Rural de Navarra ein Darlehen über 50 Millionen Euro für den Bau eines Windkomplexes in Navarra

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Photogallery

EIB grants EUR 50m loan to Iberdrola and Caja Rural de Navarra to build new wind complex in Navarra
Renovables de la Ribera Wind Farm
Fotograf: Mercedes Landete
©Iberdrola

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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