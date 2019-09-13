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ISOTOPE TECHNOLOGIES (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 40.000.000 €
Dienstleistungen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 20.000.000 €
20/12/2019 : 20.000.000 €
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08/02/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISOTOPE TECHNOLOGIES (EGFF)
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ISOTOPE TECHNOLOGIES (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 40 Millionen Euro an ITM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190095
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISOTOPE TECHNOLOGIES (EGFF)
ITM ISOTOPEN TECHNOLOGIEN MUENCHEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 92 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns RDI investments of a proprietary portfolio of nuclear medicine solutions for diagnosis and treatment of cancer, addressing a range of indications such as neuroendocrine tumours, bone metastases or prostate cancers. This portfolio includes new radionuclides and radiopharmaceuticals in various stages of clinical development, covering discovery, pre-clinical and clinical (Phase I-III) and technical validation phases.

The project falls within the scope of the Horizon 2020 programme Societal Challenges (Health, Demographic Change and Wellbeing).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D (process development, clinical studies, regulatory development/production capacity, etc.) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an EIA under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
08/02/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISOTOPE TECHNOLOGIES (EGFF)
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ISOTOPE TECHNOLOGIES (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
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Deutschland: EIB vergibt 40 Millionen Euro an ITM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISOTOPE TECHNOLOGIES (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124934821
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190095
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ISOTOPE TECHNOLOGIES (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165391035
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190095
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
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ISOTOPE TECHNOLOGIES (EGFF)
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

European Investment Bank provides funding of €40 million to ITM
Isotope Technologies (EGFF)
©ITM

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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