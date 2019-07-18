Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The project consists of a participation of up to USD 35m into Portland Caribbean Fund III, a new closed-end private equity fund with a target size of USD 350m, targeting companies mainly in the Caribbean region with a multi-sector approach.
The fund will be set up to make privately-negotiated equity and quasi-equity investments to support the expansion of 8-10 small businesses in the region with a multi-country and multi-sector strategy.
The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the EIB.
In terms of EIB procurement rules, the Fund is considered to be in the private sector, therefore it will be assessed whether competitive tender principles and good criteria of economy/efficiency are applicable to its investments, as well as that the main contracts have not been and/or will not be negotiated with discrimination based on the country of origin.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.