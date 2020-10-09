Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The proposed operation consists of an equity participation of up to USD 10 million in Badia Impact Fund II, a venture capital fund investing in tech-oriented growth-stage and start-up enterprises. The Fund has a target size of USD 50 million and its target market is the Southern Neighbourhood, with a strong emphasis on Jordan and Egypt.
The Fund aims to generate long-term return for its investors, as well as significant development impact on the markets where it operates, namely by: -supporting innovative and high-growth start-ups and small and medium-sized enterprises (SMEs) in developing regional global solutions; -ensuring access to financing and sophisticated capital to innovation enterprises in Jordan, Egypt and the Levant region; -creating quality jobs and ensuring employment especially for the youth in the region; -expanding the venture capital ecosystem in Jordan and the region; -catalysing interest and attracting institutional investment capital to the Levant region and the Middle East and North Africa (MENA) in general.
The investment guidelines of the Fund will follow environmental and social (E&S) guidelines that are acceptable to the Bank.
N/A
The proposed operation would be in line with EU policies regarding the financing of SMEs in the Levant region and MENA in general. The Fund will ensure support for strategic priorities, such as developing innovation and information and communications technology (ICT) solutions, supporting an active entrepreneurial ecosystem and ensuring access to finance and employment creation by promoting sustainable private sector development.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.