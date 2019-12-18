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TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 450.000.000 €
Telekommunikation : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/01/2020 : 150.000.000 €
18/12/2019 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/02/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Telefónica Deutschland erhält EIB-Kredit in Höhe von 450 Millionen Euro für Aufbau des 5G-Netzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20190072
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
TELEFONICA GERMANY GMBH & CO OHG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 1026 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the initial 5G rollout, the strengthening of rural mobile 4G coverage and the 4G capacity increase. The project will result in a higher 5G population coverage and an increase to 99% for 4G in Germany. The project implementation is planned for the years 2020 to 2021.

The project supports the development of the promoter's mobile infrastructure to provide advanced 4G and 5G based services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory EIA. The residual environmental impact will be limited after appropriate mitigation measures.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Therefore it is not covered by EU Directives on public procurement.

Weitere Unterlagen
06/02/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Telefónica Deutschland erhält EIB-Kredit in Höhe von 450 Millionen Euro für Aufbau des 5G-Netzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123628523
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190072
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164852775
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190072
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/02/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
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Übersicht
TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Datenblätter
TELEFONICA ADVANCED MOBILE BROADBAND 5G
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Telefónica Deutschland erhält EIB-Kredit in Höhe von 450 Millionen Euro für Aufbau des 5G-Netzes

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Telefónica Deutschland erhält EIB-Kredit in Höhe von 450 Millionen Euro für Aufbau des 5G-Netzes
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Photogallery

Telefonica Advanced Mobile Broadband 5G
Telefonica Advanced Mobile Broadband 5G
©Telefonica

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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