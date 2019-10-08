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GALICIA PUBLIC R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALICIA PUBLIC R&D
Related public register
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GALICIA PUBLIC R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Innovationsförderung - EIB finanziert über InnovFin-Programm öffentliche Forschung in Galicien mit 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190066
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GALICIA PUBLIC R&D
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 205 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the co-financing of research and development activities performed by the University of Santiago de Compostela and the University of Vigo in the Autonomous Region of Galicia (Spain),during the period 2020-2023.

The project supports the Autonomous Region of Galicia in implementing its research and innovation strategy by strengthening academic research capacities at its two best performing public universities. The project promotes the European Research and Higher Education Areas and will provide job opportunities to young researchers in a region that currently suffers from high youth unemployment and brain drain. The project is in line with the objectives of the EU 2020 strategy, in particular the Horizon 2020 Programme and is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest (Innovation & Skills).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns public research to be carried out in existing facilities, already authorised for the same purpose and not expecting to materially change current R&D practices at these institutions. The project is not expected to fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The project may include research activities on live animals for scientific purposes. The compliance of the promoter's standards and methodologies with Directive 2010/63/EU will be verified during the appraisal.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALICIA PUBLIC R&D
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GALICIA PUBLIC R&D
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Innovationsförderung - EIB finanziert über InnovFin-Programm öffentliche Forschung in Galicien mit 100 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALICIA PUBLIC R&D
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123268165
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190066
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GALICIA PUBLIC R&D
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241500453
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190066
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
GALICIA PUBLIC R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

Supporting innovation in Spain: EIB provides EUR 100m under the InnovFin programme to finance public sector research in Galicia
Galicia Public R&D
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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