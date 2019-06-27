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BDMG CLIMATE ACTION FL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
147.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 147.500.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Energie : 117.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2021 : 20.000.000 €
9/12/2024 : 27.500.000 €
21/10/2019 : 30.000.000 €
21/10/2019 : 70.000.000 €
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05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BDMG CLIMATE ACTION FL II
Zugehörige Pressemitteilungen
Brasilien: Finance in Common Summit: EIB und BDMG unterstützen coronageschädigte KMU

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/10/2019
20190040
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BDMG CLIMATE ACTION FL II
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 148 million
EUR 197 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a Framework Loan to part-finance a series of climate action projects in the state of Minas Gerais, Brazil, including solar photovoltaic (PV), small-scale hydropower and other renewables.

The main purpose of the operation is to part-finance climate action initiatives that will contribute to the achievement of climate change mitigation, which is one of the high-level horizontal objectives of the External Lending Mandate (ELM) for all regions and endorsed by the Management Committee. The proposed operation is therefore fully compliant with the EIB's ELM as it supports the development of sustainable energy in the region, providing environmental benefits and securing the energy supply. It will also contribute to the development of economic infrastructure and of the private sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation intends to generate environmental benefits by supporting renewable energy (i.e. small size solar photovoltaic, small-scale hydropower, eventually bioenergy plants – biomass) and energy efficiency schemes that help to mitigate climate change.

It is expected that the beneficiaries of the schemes under this Framework Loan will be predominantly private entities not operating in the utility sector, not having a status of contracting entity and not being concessionaire. However, it cannot be excluded that some schemes could be classified as public for procurement purposes. Schemes that are subject to local content requirements will not be eligible for the EIB's financing. In any case, the Financial Intermediary will be required to take all the requisite measures to ensure that the procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BDMG CLIMATE ACTION FL II
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91827172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190040
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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