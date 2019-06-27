BDMG CLIMATE ACTION FL II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of a Framework Loan to part-finance a series of climate action projects in the state of Minas Gerais, Brazil, including solar photovoltaic (PV), small-scale hydropower and other renewables.
The main purpose of the operation is to part-finance climate action initiatives that will contribute to the achievement of climate change mitigation, which is one of the high-level horizontal objectives of the External Lending Mandate (ELM) for all regions and endorsed by the Management Committee. The proposed operation is therefore fully compliant with the EIB's ELM as it supports the development of sustainable energy in the region, providing environmental benefits and securing the energy supply. It will also contribute to the development of economic infrastructure and of the private sector.
The operation intends to generate environmental benefits by supporting renewable energy (i.e. small size solar photovoltaic, small-scale hydropower, eventually bioenergy plants – biomass) and energy efficiency schemes that help to mitigate climate change.
It is expected that the beneficiaries of the schemes under this Framework Loan will be predominantly private entities not operating in the utility sector, not having a status of contracting entity and not being concessionaire. However, it cannot be excluded that some schemes could be classified as public for procurement purposes. Schemes that are subject to local content requirements will not be eligible for the EIB's financing. In any case, the Financial Intermediary will be required to take all the requisite measures to ensure that the procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.