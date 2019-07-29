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MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/08/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Related EFSI register
13/09/2019 - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 August 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/07/2019
20190017
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
MARCEGAGLIA STEEL SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 242 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Marcegaglia is an industrial group active worldwide in the steel processing sector. The project concerns the promoter's investments in innovation, digitalisation, industry 4.0 and energy efficiency of its production plants in Italy over the period 2019-2021.

The project aims at: - furthering digitalisation and automation of the supply chain and material flows to enhance the flexibility and adaptability of the production process; - reducing manufacturing costs; - increasing product quality; - improving resource and energy efficiency in the manufacturing facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Although the project investments are all expected to be carried out in existing facilities already authorised, they will partly entail changes of equipment falling under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. It will be assessed during due diligence if the different measures part of the project require an EIA. All environmental aspects will be appraised in detail during due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the EIB would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/08/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
13/09/2019 - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
8 Aug 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90652680
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190017
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122856097
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190017
Letzte Aktualisierung
13 Sep 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Datenblätter
MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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