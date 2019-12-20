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AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 25.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 25.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: EIB fördert Wachstumskurs der Zalar Holding mit 25 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190010
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
ZALAR HOLDING SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 69 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an investment programme including grain storage facilities and chicken broiler farms located in the four main Moroccan consumption regions.

The aim is to support local private sector development in Morocco and provides additional capacity to grow and process agricultural produce, as a response to increasing demand.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with applicable EIB environmental and social standards will be confirmed at appraisal together with the details of possible environmental and social assessments, permitting procedures and public consultation. Environmental and social impact assessment reports will be carried out and mitigation measures applied, as necessary. The appraisal will determine the use of resources and the alignment with the best practices in the sector (animal welfare, food/feed quality and safety standards)

The promoter will have to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Weitere Unterlagen
27/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: EIB fördert Wachstumskurs der Zalar Holding mit 25 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Datum der Veröffentlichung
27 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
109454798
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190010
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241239899
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190010
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
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AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Datenblätter
AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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