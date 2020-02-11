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DE LAGE LANDEN SUSTAINABILITY L4SME-MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Luxemburg : 3.000.000 €
Belgien : 24.000.000 €
Niederlande : 27.000.000 €
Irland : 46.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2021 : 3.000.000 €
12/11/2021 : 24.000.000 €
12/11/2021 : 27.000.000 €
12/11/2021 : 46.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/11/2021
20190007
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DE LAGE LANDEN SUSTAINABILITY L4SME-MIDCAPS
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV,DE LAGE LANDEN LEASING,DE LAGE LANDEN VENDORLEASE BV,DLL IRELAND DAC,DLL LEASING DAC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of small scale projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps, as part of DLL's Cleantech program

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises

Additionality and Impact

The project concerns the financing of small scale projects carried out by SMEs and Mid-Caps as part of DLL's leasing of equipment contributing towards sustainability in the Benelux and Ireland. The project's policy contribution is based on the support in access to finance to SMEs and Mid-Caps with a strong focus on financing Climate Action investments, which is a key strategic area for the EIB and EU. In addition the project addresses carbon and air pollution externalities. The intermediary is well-placed to deploy the project based on its vast experience with EIB's intermediated loan facilities and through its cooperation towards climate action targeted financing. Through the facility financial support will be provided, which will contribute to improve the financial conditions towards SMEs & Mid-Caps investments and will provide a positive signal towards such sustainability investments. EIB's contribution is further strengthened through its non-financial support in the form of technical advice regarding the Climate Action & Environmental Sustainability taxonomy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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