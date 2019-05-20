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FRENCH SEEDS R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 170.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 70.000.000 €
18/12/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
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26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH SEEDS R&D
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH SEEDS R&D
Related EFSI register
25/09/2019 - FRENCH SEEDS R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20180895
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRENCH SEEDS R&D
VILMORIN & CIE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million
EUR 428 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation is to fund the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities related to the creation, development, registration and commercialisation of new field crop and vegetable seed varieties for their use in agriculture.

The RDI investment underpins the promoter's strategy to increase competitiveness in its various businesses, through the production of high performance seeds (field crops and vegetables) that will notably increase yields, resist to pathogens, pest or climate adverse conditions (drought, etc.) as well as improving research technics.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the environmental "acquis" (notably the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU) will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to the EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH SEEDS R&D
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH SEEDS R&D
25/09/2019 - FRENCH SEEDS R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH SEEDS R&D
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89779675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180895
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH SEEDS R&D
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171783337
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180895
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - FRENCH SEEDS R&D
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123091087
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180895
Letzte Aktualisierung
25 Sep 2019
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH SEEDS R&D
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Übersicht
FRENCH SEEDS R&D
Datenblätter
FRENCH SEEDS R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen