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DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 275.000.000 €
Telekommunikation : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2019 : 275.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/10/2019
20180869
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G
DEUTSCHE TELEKOM AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 275 million
EUR 863 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investments for coverage expansion and capacity increase of the promoter's very high speed mobile broadband network in Germany and its evolution towards 5G services in view of the currently auctioned new 5G spectrum. The project will result in an increased population coverage up to 98% particularly due to specific measures along the rail tracks and the motorways. Also specific measures are included to prepare the launch of 5G services in 2019 such as deployments of 5G antenna systems as well as small cells and the installation of additional fibre connections to mobile towers.

The project will result in increasing the capacity, and therefore the speed and quality of service, of the promoter's mobile network in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94558149
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180869
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150389566
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180869
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G
Andere Links
Übersicht
DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G
Datenblätter
DEUTSCHE TELEKOM MOBILE NETWORK 5G

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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