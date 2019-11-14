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NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 25.000.000 €
Gesundheit : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2020 : 25.000.000 €
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14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE III
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Europäische Unterstützung für neue psychiatrische Abteilung im Regionalkrankenhaus Nordestland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2020
20180867
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE III
SIHTASUTUS POEHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 87 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the extension and rehabilitation of the North Estonian Medical Centre (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) in Tallinn under the investment programme 2018-2023.

The project covers the third phase of the investment and development programme for the hospital to consolidate all care activities on one integrated site. The investments will be used to replace obsolete buildings with new facilities according to modern requirements in respect to treatment and care. The previous investments have been partly financed by the EIB under the operation NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE (2009-0773). The implementation of the project proceeded satisfactorily and in accordance with the contractual obligations. The services will verify the consistency and continuity of the newly proposed project with the previous investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the Competent Authority. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EC and/or 2014/23/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE III
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Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Europäische Unterstützung für neue psychiatrische Abteilung im Regionalkrankenhaus Nordestland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE III
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93664902
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180867
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
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Photogallery

European support for new psychiatric ward of North Estonia Medical Centre
North Estonia Medical Centre III
©Regionaalhaigla

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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