Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NIDEC PSA EMOTORS

Unterzeichnung(en)

Betrag
145.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 145.000.000 €
Industrie : 145.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/01/2020 : 145.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIDEC PSA EMOTORS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2019
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 24/01/2020
20180863
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NIDEC PSA EMOTORS
EMOTORS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 145 million
EUR 343 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's expenditure in the development of electric motors for electric and electrified (hybrid) vehicles, as well as the investments for setting up the manufacturing process.

The project will support the design and manufacturing of a state of the art, cost efficient product specific for electrified automotive applications. This should help Original Equipment Manufacturers (OEMs) to address their electrification targets in 2025 and beyond.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D activities will take place within existing facilities without changing their authorised scope and therefore do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. The component related to the manufacturing of motors falls under the Annex II Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. All environmental, issues including environmental and operational authorisations will be reviewed during the due diligence process.

Being the promoter a private company not operating in the utilities sector and not having a status of contracting authority, it it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIDEC PSA EMOTORS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIDEC PSA EMOTORS
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
106333830
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180863
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIDEC PSA EMOTORS
Andere Links
Übersicht
NIDEC PSA EMOTORS
Datenblätter
NIDEC PSA EMOTORS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen