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LOAN FOR YOUTH EMPLOYMENT & FEMALE EMPOWERMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
550.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 550.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 550.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/07/2019 : 25.000.000 €
25/07/2019 : 25.000.000 €
28/06/2019 : 50.000.000 €
9/12/2019 : 50.000.000 €
28/06/2019 : 100.000.000 €
3/06/2019 : 100.000.000 €
21/05/2019 : 100.000.000 €
3/06/2019 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB vergibt 500 Millionen Euro an Unternehmen mit Fokus auf jungen Menschen und Frauen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/05/2019
20180852
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LOAN FOR YOUTH EMPLOYMENT & FEMALE EMPOWERMENT
PIRAEUS BANK SA,NATIONAL BANK OF GREECE SA,PANCRETAN COOPERATIVE BANK LTD,EUROBANK ERGASIAS SA,ACCEPTABLE BANK(S),ALPHA BANK AE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 550 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a programme of Multi-Beneficiary Intermediated Loans (MBIL) through acceptable banks operating in Greece for the purposes of on-lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps, with a focus on youth employment and women's empowerment at workplace.

This project will improve access to term finance for SMEs and mid-caps in Greece, support youth employment and facilitate the empowerment of women at workplace.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Photogallery

EUR 500m EIB backing for youth and female focused business investment in Greece
Loan for Youth Employment & Female Empowerment
©Shutterstock

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen