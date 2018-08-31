RCSI EDUCATION & RESEARCH BUILDING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
- Bildung - Erziehung und Unterricht
The project involves the demolition of an existing building and construction of a new building providing modern teaching and research facilities to support the continuing development of the Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) and its St Stephen's campus in Dublin. The new project will enable the introduction of a new medical curriculum and the use of new pedagogical techniques to improve learning outcomes, create state-of-the-art research laboratories and consolidation of other departments and courses into RCSI's central campus.
The proposed project is designed to assist the Promoter to further enhance its capacity and readiness to contribute to human capital formation and to carry out research and development with beneficial effects for the knowledge economy in Ireland.
The Council Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically cover educational activities, leaving it at the discretion of the responsible national authorities to request an EIA on the basis of the location and scale of the works concerned. However, universities are likely to fall under Annex II of EIA Directive 2014/52/EU with respect to Urban Development. Social and environmental aspects as well as any issues related to historical and cultural heritage will be verified during the appraisal. The project will include new buildings, which will comply with the 2010/31/EU directive on energy efficiency of buildings.
The promoter has been assessed by EIB as being a private entity not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.