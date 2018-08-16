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MACHINE VISION (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 20.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/07/2019 : 10.000.000 €
11/07/2019 : 10.000.000 €
Andere Links
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MACHINE VISION (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2019
20180816
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MACHINE VISION (EGFF)
PROPHESEE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 73 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the company's development of event-based sensing technologies and applications in the areas of Industrial Automation, Consumer Electronics and VR/AR and Autonomous Driving solutions. The investments include the relevant RDI activities and capital expenditures for the development activities.

The main objectives include development of: * Sensor hardware; * Processing software, including artificial intelligence (machine learning) functionalities; * Reference applications in the areas of: - industrial automation. - automotive. - consumer applications and IoT. Capital Expenditures include primarily investments for masksets for the production of integrated circuits for R&D and small demo production series.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities take place in existing locations. R&D activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Also, the capital investments concern primarily equipment and tools that do not require any environmental assessment or authorisations either.

The Company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the Bank are considered acceptable.

Weitere Unterlagen
08/08/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MACHINE VISION (EGFF)
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MACHINE VISION (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MACHINE VISION (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
8 Aug 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91551154
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180816
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MACHINE VISION (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190256251
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180816
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
MACHINE VISION (EGFF)
Datenblätter
MACHINE VISION (EGFF)

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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