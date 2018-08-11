SZCZECIN AFFORDABLE HOUSING INVESTMENT PLAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
The EIB loan will finance the investments to be made by STBS (Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o.) and by TBSP (Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Prawobrzeze Spolka z o.o.), the local associations of affordable housing in Szczecin in the period 2019-2023. The project, part of the municipal plan of the city centre revitalisation, will deliver affordable and social housing units, social infrastructure (such as senior residences) and include green infrastructure.
The aim is to build new affordable housing, refurbish the existing units by making them more energy efficient, and ultimately, contribute to urban regeneration. Following a holistic approach, the project includes green infrastructure to ensure that this housing development will be more resilient to climate change, as well as promote biodiversity, urban agriculture with short food circuits and social inclusion.
The EIB will finance eligible components which are environmentally sound. All components must comply with EU environmental legislation, as well as comply with the principles and standards of the EIB's Environmental Policy Statement.
The promoter is subject to public procurement regulation. The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC and 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.