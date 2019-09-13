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KINEXON (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 15.000.000 €
Telekommunikation : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2020 : 7.500.000 €
30/10/2020 : 7.500.000 €
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21/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KINEXON (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB fördert KINEXONs Technologie für das Internet der Dinge mit 15 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2020
20180782
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KINEXON (EGFF)
KINEXON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 31 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Kinexon is a Munich-based company specialised in precision localisation and motion sensing for industrial and sports applications. The technology is able to process data of objects or people in real time, via a dedicated sensor network and software platform, so that they can interact in a smarter, more efficient and automated way. The research, development and innovation (RDI) investment supports the company's expansion in the growing Internet of Things (IoT) market.

The investment aims at further enhancing Kinexon's hardware and software platform to enable higher levels of automation and digitalisation in industrial processes. Furthermore, it is expected to strengthen the company's sports and media-related offering (e.g. in the area of athlete monitoring and advanced tactics).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities to be financed are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
21/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KINEXON (EGFF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB fördert KINEXONs Technologie für das Internet der Dinge mit 15 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KINEXON (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
21 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123923127
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180782
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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