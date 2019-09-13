KINEXON (EGFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
Kinexon is a Munich-based company specialised in precision localisation and motion sensing for industrial and sports applications. The technology is able to process data of objects or people in real time, via a dedicated sensor network and software platform, so that they can interact in a smarter, more efficient and automated way. The research, development and innovation (RDI) investment supports the company's expansion in the growing Internet of Things (IoT) market.
The investment aims at further enhancing Kinexon's hardware and software platform to enable higher levels of automation and digitalisation in industrial processes. Furthermore, it is expected to strengthen the company's sports and media-related offering (e.g. in the area of athlete monitoring and advanced tactics).
The activities to be financed are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.