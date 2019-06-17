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VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 300.000.000 €
Industrie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/06/2019 : 150.000.000 €
27/09/2019 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB stellt voestalpine Finanzierung über 300 Millionen Euro zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2019
20180753
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
VOESTALPINE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 854 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance Voestalpine's RDI programme over a three year period, as well as a new advanced manufacturing technology (AMT) plant for stainless and special steel in Kapfenberg, Austria.

The project will improve the promoter's long-term competitiveness by investing in RDI and in the most advanced stainless and special steel plant in the world. This investment will help Voesalpine to remain the leading innovator in the sector and expand its offer targeted to high-margin markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are carried out in existing facilities without changing their already authorised scope and hence will not require an Environmental Impact Assessment (EIA). The project comprises the installation of a new stainless and special steel plant to be installed in a new buildings within the promoter's existing facilities already authorised for this purpose. Such an installation may fall under Annex I or II of the EIA Directive. The bank will assess during due diligence environmental details

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank will require the promoter to ensure that the project will be implemented in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
03/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB stellt voestalpine Finanzierung über 300 Millionen Euro zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
3 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88803239
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180753
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174687808
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180753
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
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Übersicht
VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Datenblätter
VOESTALPINE RDI AND ADVANCED MANUFACTURING
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB stellt voestalpine Finanzierung über 300 Millionen Euro zur Verfügung

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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