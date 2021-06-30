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BNP LEASING PL LOAN FOR SMES&MIDCAPS AND CLIMATE

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/08/2022 : 100.000.000 €
30/06/2021 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2021
20180738
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BNP LEASING PL LOAN FOR SMES&MIDCAPS AND CLIMATE
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA,BNP PARIBAS LEASING SERVICES SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Project supporting funding to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Poland, with a substantial climate action component.

Financing of small/medium projects carried out by SMEs and mid-caps in Poland.

Additionality and Impact

The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by the Polish SMEs and MidCaps due to information asymmetries, which has been further exacerbated by the ongoing pandemics. The project will be implemented by BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o., the main leasing entity of BNP Paribas group in Poland. The group has a strong knowledge in the corporate lending and a solid track record with implementing EIB guarantee and funding products. 

The contribution to climate action of 20% is significant and aligned with the EIB's Climate Action Strategy.It also sustains employment in the targeted areas.EIB participation sends a strong signal to the markets that might help crowd in private sector financial intermediaries. Overall, the project can contribute to the development of the Polish financial market and positively stimulate economic recovery

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen