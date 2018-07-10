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ISP BIH LOAN FOR SMES AND PRIORITY PROJECTS IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 60.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/04/2021 : 30.000.000 €
18/12/2019 : 30.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen über 30 Millionen Euro an Intesa Sanpaolo Banka BiH für Kredite an bosnische KMU, Midcap-Unternehmen und Kommunen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20180710
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISP BIH LOAN FOR SMES AND PRIORITY PROJECTS IV
INTESA SANPAOLO BANKA DD BOSNA I HERCEGOVINA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The consists of a loan to finance small and medium scale projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the sectors of industry, tourism, services and agriculture or by local authorities in the fields of environmental protection, energy efficiency, knowledge economy and infrastructure.

The project aims at improving access to finance for SMEs and mid-caps, with a mid-cap tranche to finance small and medium-sized companies projects as well as small and medium scale infrastructure projects in the fields of knowledge economy, energy, environmental protection, health, education, services and tourism activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

The loan is intended for financing small and medium-sized projects promoted by small and medium-sized companies (within the EIB's usual eligibility criteria) for at least 70% of the loan amount, as well as projects promoted by local authorities and other public or private sector promoters in the field of knowledge economy, energy, environmental protection, health, education, services and tourism activities.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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